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Норвегия одобрила помощь Украине на следующий год в размере $3,2 млрд

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 28 ноября 2024, 19:05
Норвегия одобрила помощь Украине на следующий год в размере $3,2 млрд
фото: Getty Images

Норвежский парламент 28 ноября поддержал увеличение поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон или 3,16 миллиарда долларов в 2025 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NTB

Детали: Норвежское правительство сначала предусмотрело в государственном бюджете 15 миллиардов норвежских крон поддержки Украины на следующий год, но оппозиция считала, что это слишком мало.

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После этого власти Норвегии и оппозиция договорились об увеличении поддержки до 30 миллиардов норвежских крон, но пересмотрели сумму после встречи в четверг.

"Это важный сигнал для Украины, которая испытывает тяжелые испытания, и это важный сигнал для тех, кто нападает", – сказал премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

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Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

Также читайте подробнее о том, почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно.

НорвегияУкраинаденьги
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