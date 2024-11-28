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МЗС: Україна справді веде розмови з партнерами про зниження мобілізаційного віку

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 28 листопада 2024, 20:06
МЗС: Україна справді веде розмови з партнерами про зниження мобілізаційного віку
фото: фейсбук-сторінка Тихого

В українському МЗС підтверджують, що Україна на переговорах із західними партнерами дійсно обговорює тему зниження мобілізаційного віку.

Джерело: речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 28 листопада, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Тихого, питання зниження мобілізаційного віку справді обговорюється на переговорах із партнерами, але він заперечив, що "воно є точка напруженості або обговорювалось негативно або критично".

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"Хочу зауважити, що це Україна зазвичай ініціює такі обговорення. На наших переговорах ми повідомляємо партнерам про динаміку мобілізації, яка в нас відбувається. Це частина дискусії так само, як і інші теми, як-то надання зброї, стратегія, оборона, санкції, стримування тощо", – пояснив він.

Речник МЗС додав, що нині в Україні немає достатньої кількості зброї та обладнання, аби оснастити вже мобілізованих чоловіків.

"Коли ми читаємо джерела, які стверджують, шо Україна повинна мобілізовувати більше, і це головна проблема, у нас інше бачення. На нашу думку, вже оголошена допомога, зброя та обладнання, повинні прибути в Україну швидше", – зазначив Тихий.

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Напередодні посадовець адміністрації Байдена сказав ЗМІ, що там закликають Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років.

Нагадаємо, 19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією. 

Детальніше про це дивіться у відео "ЄвроПравди."

мобілізаціяЗахідвійнаУкраїна
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