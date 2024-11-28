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МИД: Украина действительно ведет разговоры с партнерами о снижении мобилизационного возраста

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 28 ноября 2024, 20:06
МИД: Украина действительно ведет разговоры с партнерами о снижении мобилизационного возраста
фото: фейсбук-страница Тихого

В украинском МИД подтверждают, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему снижения мобилизационного возраста.

Источник: спикер украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 28 ноября, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Тихого, вопрос снижения мобилизационного возраста действительно обсуждается на переговорах с партнерами, но он отрицает, что "он является точкой напряженности или обсуждался негативно или критически".

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"Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о динамике мобилизации, которая у нас происходит. Это часть дискуссии так же, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегия, оборона, санкции, сдерживание и т.д.", – пояснил он.

Представитель МИД добавил, что сейчас в Украине нет достаточного количества оружия и оборудования, чтобы оснастить уже мобилизованных мужчин.

"Когда мы читаем источники, которые утверждают, что Украина должна мобилизовать больше, и это главная проблема, у нас другое видение. По нашему мнению, уже объявленная помощь, оружие и оборудование, должны прибыть в Украину быстрее", – отметил Тихий.

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Накануне чиновник администрации Байдена сказал СМИ, что там призывают Украину быстро увеличить численность вооруженных сил за счет, в частности, пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы позволить призыв в армию людей с 18 лет.

Напомним, 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

Подробнее об этом смотрите в видео "ЕвроПравды."

мобилизацияЗападвойнаУкраина
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