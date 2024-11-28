Офіс генпрокурора: У Покровському районі ворог розстріляв ще чотирьох українських полонених
Четвер, 28 листопада 2024, 20:36
Російські військові 22 листопада розстріляли в Покровському районі на Донеччині чотирьох українських військовополонених.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За оперативними даними, 22 листопада 2024 року представники ЗС РФ здійснили наступ на позицію Збройних Сил України, розташовану поблизу с. Петрівка Покровського району.
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Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї".
Деталі: В ОГП нагадують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та причетних осіб.