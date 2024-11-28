Офис генпрокурора: В Покровском районе враг расстрелял еще четырех украинских пленных
Российские военные 22 ноября расстреляли в Покровском районе Донецкой области четырех украинских военнопленных.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По оперативным данным, 22 ноября 2024 года представители ВС РФ осуществили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района.
Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия".
Детали: В ОГП напоминают, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и причастных лиц.