Офис генпрокурора: В Покровском районе враг расстрелял еще четырех украинских пленных

Российские военные 22 ноября расстреляли в Покровском районе Донецкой области четырех украинских военнопленных.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По оперативным данным, 22 ноября 2024 года представители ВС РФ осуществили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района.

Реклама:

Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия".

Детали: В ОГП напоминают, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и причастных лиц.