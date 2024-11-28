Ізраїль і "Хезболла" обмінялися звинуваченнями у порушенні перемир’я

Ізраїль та "Хезболла" звинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню вже на наступний день після початку перемир’я.

Джерело: Reuters

Деталі: Ізраїльські військові заявили, що перемир’я порушене через прибуття "підозрілих" автівок у кілька районів південного Лівану.

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Водночас державне інформаційне агентство Лівану повідомило, що ізраїльські військові обстріляли мирних жителів, які поверталися додому після бойових дій. Про це саме заявив депутат "Хезболли" Хасан Фадлаллах.

Ліванські державні ЗМІ та джерела в силових структурах повідомили, що в четвер, 28 листопада, вранці ізраїльські танки обстріляли шість районів у прикордонній зоні.

В Ізраїлі ж наполягають, що приїзд автомобілів був порушенням перемир’я. Ще раніше ізраїльські танки обстріляли п’ять міст і деякі сільськогосподарські поля на півдні Лівану, передавали державні ЗМІ та джерела безпеки Лівану. Повідомлялося щонайменше про двох поранених.

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Що передувало:

Президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о 4 годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.