Байден: Ізраїль і Ліван офіційно прийняли угоду про перемир'я

Президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о 4 годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.

Джерело: Reuters з посиланням на промову Байдена; допис Байдена в соцмережі Х

Деталі: Президент США написав про "хороші новини" з Близького Сходу після розмови із прем'єр-міністрами Ізраїлю та Лівану.

Реклама:

За його словами, протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану. Байден підкреслив, що США разом із Францією та іншими країнами "нададуть необхідну для реалізації мирної угоди допомогу" сторонам конфлікту.

Пряма мова Байдена: "Це має стати постійним припиненням бойових дій. Тому, що залишилося від "Хезболли" та інших терористичних організацій, не буде дозволено, підкреслюю, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю".

"Американські війська не будуть розміщені на півдні Лівану. Це відповідає моїм зобов'язанням перед американським народом не залучати американські війська до бойових дій у цьому конфлікті".

РЕКЛАМА:

Деталі: Байден зазначив, що ліванський народ заслуговує на безпечне майбутнє, так само як і населення Секторі Гази. "Отже, зараз перед ХАМАСом стоїть вибір. Їхній єдиний вихід – звільнити заручників, в тому числі американських громадян", – заявив він.

Також президент США анонсував, що найближчими днями вони разом з Туреччиною, Єгиптом, Катаром, Ізраїлем та іншими країнами зроблять ще один поштовх, щоб досягти припинення вогню в Секторі Гази.

Що передувало: