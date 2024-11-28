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Израиль и "Хезболла" обменялись обвинениями в нарушении перемирия

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 ноября 2024, 23:33

Израиль и "Хезболла" обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня уже на следующий день после начала перемирия.

Источник: Reuters

Детали: Израильские военные заявили, что перемирие нарушено из-за прибытия "подозрительных" автомобилей в несколько районов южного Ливана.

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В то же время государственное информационное агентство Ливана сообщило, что израильские военные обстреляли мирных жителей, которые возвращались домой после боевых действий. Об этом же заявил депутат "Хезболлы" Хасан Фадлаллах.

Ливанские государственные СМИ и источники в силовых структурах сообщили, что в четверг, 28 ноября, утром израильские танки обстреляли шесть районов в приграничной зоне.

В Израиле же настаивают, что приезд автомобилей был нарушением перемирия. Еще ранее израильские танки обстреляли пять городов и некоторые сельскохозяйственные поля на юге Ливана, передавали государственные СМИ и источники безопасности Ливана. Сообщалось по меньшей мере о двух раненых.

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Что предшествовало:

Президент США Джо Байден заявил, что 27 ноября в 4 часа утра по местному времени боевые действия на ливанско-израильской границе прекратятся.

ИзраильЛиван
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