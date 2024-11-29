Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками

Російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками з кількох напрмяків.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Станом на 21:35 відомо про рух ударних БпЛА:

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територією Полтавської області, в напрямку Черкащини та Київщини;

у Сумській області в напрямку Полтавщини та Чернігівщини;

на Київщині, рухаються в західному напрямку;

на Чернігівщині, рухаються в північному та західному напрямках;

на Кіровоградщині, рухаються в південно-західному.

О 21:58 повідомили, що БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.

О 22:01 повідомили про нову групу ворожих БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

О 22:38 повідомили про нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, які рухаються на Чернігівщину та Полтавщину. Також о 22:42 стало відомо про ворожі БпЛА в районі Києва.

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О 22:52 повідомили про загрозу БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

О 23:21 стало відомо про рух ударних БпЛА у напрямку Житомирщини.

О 23:25 повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

О 23:44 знову повідомили про БпЛА в районі Києва.

О 00:04 29 листопада Повітряні сили повідомиди, що групи ворожих БпЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси.

Дослівно ПС о 1:08: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА територією Черкаської області в напрямку Київщини.

БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напряму.

БпЛА на Чернігівщині, рухаються в північно-східному напрямку".

3:04: "Наразі група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються в північно напрямку".

Оновлено: О 3:54 Повітряні сили повідомили про відбій загрози по ударних БпЛА.

Що передувало: Внаслідок масованої атаки РФ у четвер зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору, Повітряні сили розповіли про особливості тактики ворога, який намагається виснажити українську ППО.