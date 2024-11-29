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Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоПятница, 29 ноября 2024, 03:04
Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками
Иллюстративное фото - западное ото нгу

Российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы

Детали: По состоянию на 21:35 известно о движении ударных БПЛА:

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  • по территории Полтавской области, в направлении Черкасской и Киевской областей;
  • в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;
  • в Киевской области, движутся в западном направлении;
  • на Черниговщине, движутся в северном и западном направлениях;
  • в Кировоградской области, движутся в юго-западном направлении.

В 21:58 сообщили, что БпЛА на Харьковщине, движутся в западном направлении.

В 22:01 сообщили о новой группе вражеских БпЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.

В 22:38 сообщили о новых группах вражеских БпЛА на Сумщине, которые движутся на Черниговщину и Полтавщину. Также в 22:42 стало известно о вражеских БпЛА в районе Киева.

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В 22:52 сообщили об угрозе БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

В 23:21 стало известно о движении ударных БпЛА в направлении Житомирщины.

В 23:25 сообщили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 23:44 снова сообщили о БпЛА в районе Киева.

В 00:04 29 ноября Воздушные силы сообщили, что группы вражеских БпЛА в Одесской области движутся в направлении Одессы.

Дословно ВС в 1:08: "Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА по территории Черкасской области в направлении Киевщины.
  • БпЛА на Киевщине, движутся в западном направлении.
  • БпЛА на Черниговщине, движутся в западном направлении.
  • БпЛА на Черниговщине, движутся в северо-восточном направлении".

3:04: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в северном направлении".

Обновлено: В 3:54 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по ударным БпЛА.

Что предшествовало: В результате массированной атаки РФ в четверг зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора, Воздушные силы рассказали об особенностях тактики врага, который пытается истощить украинскую ПВО.

беспилотникивоздушная тревога
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