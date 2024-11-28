Повітряні сили про наслідки атаки РФ: збито 90% крилатих ракет, але є 12 влучань в енергооб'єкти

Внаслідок масованої атаки РФ у четвер зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору, Повітряні сили розповіли про особливості тактики ворога, який намагається виснажити українську ППО.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "У ніч на 28 листопада 2024 року ворог атакував критичну інфраструктуру – електричні підстанції в різних областях України. На жаль, є влучання!

Реклама:

Варто зазначити, внаслідок протиповітряного бою збито майже 90 відсотків крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Крім того, як ми повідомляли раніше, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено. Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору".

Деталі: У Повітряних силах роз'яснюють, що останнім часом, під час повітряних атак, противник застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття.

Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу та постійно їх вдосконалює, наголошують у ПС ЗСУ. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

РЕКЛАМА:

Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних сил. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи.

Також зазначається, що напередодні атак противник враховує метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ.

Дослівно: "Ми дякуємо усім, хто допомагає Повітряним силам у зміцненні протиповітряної оборони. Дякуємо за розуміння і просимо громадян дотримуватися рекомендацій безпеки".