У Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза

У російській Ростовській області повідомляють нібито про масовану атаку дронів, соцмережі пишуть про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

Джерело: губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, російські Telegram-канали

Деталі: Слюсар заявив, що Ростовську область нібито атакували 30 безпілотників.

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За його словами, ці дрони начебто були знищені та придушені на північному заході області.

Разом з тим російські пабліки повідомляють про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

фото: astra

Зазначається, що це нафтобаза "Атлас", яку влітку уразили українські безпілотники.

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Оновлено: Пізніше Слюсар повідомив про "велику пожежу на промоб'єкті в Каменському районі".

Довідково: ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020″.

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.