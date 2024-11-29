В Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза

В российской Ростовской области сообщают якобы о массированной атаке дронов, соцсети пишут о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.

Источник: губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, российские Telegram-каналы

Детали: Слюсар заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников.

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По его словам, эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.

Вместе с тем российские паблики сообщают о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.

фото: astra

Отмечается, что это нефтебаза "Атлас", которую летом поразили украинские беспилотники.

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Обновлено: Позже Слюсарь сообщил о "крупном пожаре на промообъекте в Каменском районе".

Справка: ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.

Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″.

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.