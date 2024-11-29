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Перспективи для інвестицій всередині країни

Російське Міноборони заявило про атаку майже 50 безпілотників на п’ять областей РФ

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 листопада 2024, 06:38
Російське Міноборони заявило про атаку майже 50 безпілотників на п’ять областей РФ
Український безпілотник, фото Армії дронів

У російському Міноборони заявили, нібито вночі територію РФ атакували близько 50 дронів.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському відомстві, нібито їхня ППО знищила 47 безпілотників.

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Зокрема, йдеться повідомленні, 29 БпЛА начебто знищено над територією Ростовської області, 8 – над територією Краснодарського краю, по три – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей і один – над окупованим Кримом.

Росіябезпілотники
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