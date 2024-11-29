Російське Міноборони заявило про атаку майже 50 безпілотників на п’ять областей РФ
П'ятниця, 29 листопада 2024, 06:38
У російському Міноборони заявили, нібито вночі територію РФ атакували близько 50 дронів.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: У російському відомстві, нібито їхня ППО знищила 47 безпілотників.
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Зокрема, йдеться повідомленні, 29 БпЛА начебто знищено над територією Ростовської області, 8 – над територією Краснодарського краю, по три – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей і один – над окупованим Кримом.