Российское Минобороны заявило об атаке почти 50 беспилотников на пять областей РФ
Пятница, 29 ноября 2024, 06:38
В российском Минобороны заявили, якобы ночью территорию РФ атаковали около 50 дронов.
Источник: Минобороны РФ
Детали: В российском ведомстве, якобы их ПВО уничтожила 47 беспилотников.
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В частности, говорится сообщении, 29 БпЛА якобы уничтожено над территорией Ростовской области, 8 - над территорией Краснодарского края, по три - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один - над оккупированным Крымом.