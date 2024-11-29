Генштаб: Захисники уразили нафтобазу у Ростовській області та знищили ворожий "Бук"

Сили оборони України у ніч на 29 листопада вдруге за рік уразили нафтобазу в Ростовській області та знищили радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" російських окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У ніч на 29 листопада завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкту, фіксується щонайменше два осередки займання".

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Деталі: Військові нагадали, що влітку цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки Сил оборони, яка є частиною російського військово-промислового комплексу, що забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Окрім цього було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Завдання виконано підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Спільна бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триває.

Що було раніше: Перед цим губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та російські Telegram-канали повідомляли про масовану атаку дронів, соцмережі писали про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.