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Генштаб: Защитники поразили нефтебазу в Ростовской области и уничтожили вражеский "Бук"

Станислав ПогориловПятница, 29 ноября 2024, 11:56
Генштаб: Защитники поразили нефтебазу в Ростовской области и уничтожили вражеский Бук
фото: скриншот

Силы обороны Украины в ночь на 29 ноября второй раз за год поразили нефтебазу в Ростовской области и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" российских оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется как минимум два очага возгорания".

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Детали: Военные напомнили, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны, которая является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Кроме этого было уничтожено радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.

Задание выполнено подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Совместная боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается.

Что предшествовало: Перед этим губернатор Ростовской области Юрий Слюсар и российские Telegram-каналы сообщали о массированной атаке дронов, соцсети писали о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.

Вооруженные силывойнаРосcияпожар
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