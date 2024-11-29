ДТП з 16-річним водієм Infinity у Харкові: суд виніс вирок – 8 років тюрми і по 1 млн дітям загиблого

До 8 років увʼязнення суд засудив Миколу Харківського, який у 16-річному віці став винуватцем смертельної ДТП у Харкові.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, "Суспільне"

Дослівно: "За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав 19-річного громадянина винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть людини та тілесні ушкодження ще трьом потерпілим.

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Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Також засуджений має сплатити по одному млн гривень обом дітям загиблого водія".

Деталі: Рішення 29 листопада ухвалив Червонозаводський суд Харкова. Зачитуючи вирок, суддя Анна Шиховцова зазначила, що щирого каяття суд не побачив, повідомляє "Суспільне".

Прокурори довели, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 у районі перехрестя проспекту Гагаріна (нині — Аерокосмічному) та вулиці Одеської в Харкові 16-річний хлопець, кермуючи "Infinity Q50", їхав на червоний сигнал світлофора. Це призвело до зіткнення з автомобілем "Chevrolet Aveo", 58-річний водій якого загинув на місці.

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Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів його авто доставили до лікарні з травмами. У медзакладі він надав невірні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення лікарні, але був затриманий працівниками поліції.

На вирок юнак очікував під вартою.

Зазначається, що хлопець і раніше притягався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. У липні 2021 року суд визнав його винним в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з випробуванням строком на 1 рік.

Микола Харківський ще може оскаржити вирок в апеляційній інстанції.