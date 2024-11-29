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ДТП с 16-летним водителем Infinity в Харькове: суд вынес приговор – 8 лет тюрьмы и по 1 млн детям погибшего

Валентина РоманенкоПятница, 29 ноября 2024, 12:09
ДТП с 16-летним водителем Infinity в Харькове: суд вынес приговор – 8 лет тюрьмы и по 1 млн детям погибшего
фото источника УП

К 8 годам заключения суд приговорил Николая Харьковского, который в 16-летнем возрасте стал виновником смертельного ДТП в Харькове.

Источник: Харьковская областная прокуратура, "Суспільне"

Дословно прокуратура: "При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал 19-летнего гражданина виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека и телесные повреждения еще трем пострадавшим.

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Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Также осужденный должен заплатить по одному млн гривен обоим детям погибшего водителя".

 
 

Детали: Решение 29 ноября принял Червонозаводской суд Харькова. Зачитывая приговор, судья Анна Шиховцова отметила, что искреннего раскаяния суд не увидел, сообщает "Суспільне".

Прокуроры доказали, что 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина (ныне - Аэрокосмическом) и улицы Одесской в Харькове 16-летний парень, управляя "Infinity Q50", ехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с автомобилем "Chevrolet Aveo", 58-летний водитель которого погиб на месте.

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После ДТП 16-летнего водителя и трех пассажиров его авто доставили в больницу с травмами. В медучреждении он предоставил неверные анкетные данные, указал неправильный адрес проживания, а также пытался покинуть помещение больницы, но был задержан сотрудниками полиции.

Приговора молодой человек ожидал под стражей.

Отмечается, что парень и ранее привлекался к ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений. В июле 2021 года суд признал его виновным в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытанием сроком на 1 год.

Николай Харьковский еще может обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

ДТПсудХарьков
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