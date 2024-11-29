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Перспективы для инвестиций внутри страны

В Украину вернули тела 502 павших защитников

Станислав ПогориловПятница, 29 ноября 2024, 13:43
В Украину вернули тела 502 павших защитников
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Украину вернули тела 502 павших защитников из Донецкого, Луганского и Запорожского направлений, а также с территории РФ.

Источник: сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших защитников".

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Деталі: Повідомляється, що з числа повернених полеглих захисників України: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку; з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Повернути полеглих захисників вдалося за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, об’єднаного центру СБУ,  МВС, Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки та оборони України.

войнаУкраинаРосcия
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