Голова Львівщини заявив, що область повністю "очистилася" від УПЦ МП

Очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький стверджує, що в регіоні не лишилося жодної релігійної громади "Української православної церкви Московського патріархату".

Джерело: Козицький у соцмережах

Пряма мова: "Сьогодні історичний день для Львівщини - регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ!"

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Деталі: Він повідомив також, що до початку агресії Росії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.

За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 "припинили свою діяльність за власною настановою".

Пряма мова: "Щиро сподіваюсь, що релігійні громади московського патріархату у інших областях нашої держави не чекатимуть реалізації норм Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", а нарешті розірвуть зв'язки зі структурою кривавих московських попів".