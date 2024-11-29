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Глава Львовщины заявил, что область полностью "очистилась" от УПЦ МП

Евгений КизиловПятница, 29 ноября 2024, 16:10
Глава Львовщины заявил, что область полностью очистилась от УПЦ МП
Максим Козицкий. фото с его фейсбук-страницы

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий утверждает, что в регионе не осталось ни одной религиозной общины "Украинской православной церкви Московского патриархата".

Источник: Козицкий в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня исторический день для Львовщины – регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ!"

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Детали: Он сообщил также, что до начала агрессии России против Украины в 2014 году во Львовской области было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих общин было 54.

За время полномасштабного вторжения 27 общин присоединились к Православной церкви Украины, а еще 27 "прекратили свою деятельность по собственному наставлению".

Прямая речь: "Искренне надеюсь, что религиозные общины московского патриархата в других областях нашего государства не будут ждать реализации норм Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец разорвут связи со структурой кровавых московских попов".

ЛьвовщинаУПЦ МПрелигия
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