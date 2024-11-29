Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: О принятом решении Зеленский сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего 29 ноября.

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Президент отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.

Кроме этого Зеленский сообщил о назначении заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Сырского опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола.

Апостол и Сырский. фото "Армія Inform"

На официальном сайте президента указы о назначении по состоянию на 17 часов отсутствовали.

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Документы были опубликованы чуть позже.

Что предшествовало: 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.