Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками
Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка.
Источник: глава государства в соцсетях
Детали: О принятом решении Зеленский сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего 29 ноября.
Президент отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.
Кроме этого Зеленский сообщил о назначении заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Сырского опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола.
На официальном сайте президента указы о назначении по состоянию на 17 часов отсутствовали.
Документы были опубликованы чуть позже.
Что предшествовало: 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.