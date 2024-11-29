Военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку", оставили под стражей
Печерский районный суд Киева 29 ноября продлил содержание под стражей для военнослужащего Сергея Гнездилова, который самовольно оставил воинскую часть, до 15 января без права на залог.
Источник: корреспондент hromadske
Детали: Прокурор отметил, что правоохранители не успеют пересмотреть материалы досудебного расследования до 9 декабря, как ранее определил Печерский суд.
Зато защита Гнездилова выступила против ходатайства стороны обвинения. Как пояснила адвокат Анастасия Бурковская, сторона защиты признает, что Гнездилов самовольно оставил часть, но не соглашается с тем, что он совершил дезертирство, которое ему инкриминирует прокуратура.
СЗЧ Гнездилова адвокат назвала манифестом к власти, чтобы она услышала просьбы военнослужащих о необходимости демобилизации.
По словам адвоката, есть более 10 человек, которые изъявили желание взять Гнездилова на поруки, но суд отклонил их ходатайства.
Предыстория:
- 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.
- В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где служит Гнездилов, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
- 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в средствах массовой информации открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.
- Работники ГБР 9 октября задержали Гнездилова и провели обыск.