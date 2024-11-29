Военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку", оставили под стражей

Печерский районный суд Киева 29 ноября продлил содержание под стражей для военнослужащего Сергея Гнездилова, который самовольно оставил воинскую часть, до 15 января без права на залог.

Источник: корреспондент hromadske

Детали: Прокурор отметил, что правоохранители не успеют пересмотреть материалы досудебного расследования до 9 декабря, как ранее определил Печерский суд.

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Зато защита Гнездилова выступила против ходатайства стороны обвинения. Как пояснила адвокат Анастасия Бурковская, сторона защиты признает, что Гнездилов самовольно оставил часть, но не соглашается с тем, что он совершил дезертирство, которое ему инкриминирует прокуратура.

СЗЧ Гнездилова адвокат назвала манифестом к власти, чтобы она услышала просьбы военнослужащих о необходимости демобилизации.

По словам адвоката, есть более 10 человек, которые изъявили желание взять Гнездилова на поруки, но суд отклонил их ходатайства.

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