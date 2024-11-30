Російських вчителів навчать прищеплювати "російську ідентичність" дітям з України – росЗМІ

Російська влада запустила онлайн-курс для вчителів, спрямований на формування у вивезених з України дітей, "традиційної російської ідентичності"

Джерело: російське видання "Вёрстка"

Деталі: За інформацією видання, програма курсу включає дев’ять тематичних блоків, з яких понад п'ять годин присвячено "неонацизму" в Україні. Вчителів також навчатимуть "виявляти опозиційно налаштованих дітей" і тих, кого, на їхню думку, могли "завербувати" іноземні спецслужби.

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В описі курсу зазначено, що вчителі повинні "закласти у свідомість дітей готовність жити в умовах гібридної війни Заходу з Росією", але робити це без "прямолінійного підходу", а за допомогою "м'якого впливу, щоб людина почала сприймати вашу точку зору як свою власну".

Дослівно: "Окремий блок курсу присвячений роботі з дітьми українських біженців і з дітьми, які навчаються в школах на "історичних територіях Росії" (окупованих містах України – ред.). Лектор Олексій Лаврентьєв, голова "Руху Перших" у Херсонській області, пропонує не тільки надати їм психологічну допомогу, а й "наново формувати їхню ідентичність, а скоріше навіть повернути їм традиційну російську ідентичність".

Деталі: Видання зазначає, що програму перевиховання розробило Міністерство просвіти Росії. В одному з методичних посібників для шкільних учителів ідеться про те, що діти з України мають отримати "соціально значущі навички", які є в російських дітей.

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Причину переселення з України пропонується пояснювати "ускладненням геополітичних обставин". За час навчання в школі у дитини має сформуватися "російська ідентичність", йдеться в матеріалах курсу.

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