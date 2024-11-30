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Російських вчителів навчать прищеплювати "російську ідентичність" дітям з України – росЗМІ

Іван Д'яконовСубота, 30 листопада 2024, 02:06
Російських вчителів навчать прищеплювати російську ідентичність дітям з України – росЗМІ
ілюстративне фото: "ТАСС"

Російська влада запустила онлайн-курс для вчителів, спрямований на формування у вивезених з України дітей, "традиційної російської ідентичності"

Джерело: російське видання "Вёрстка"

Деталі: За інформацією видання, програма курсу включає дев’ять тематичних блоків, з яких понад п'ять годин присвячено "неонацизму" в Україні. Вчителів також навчатимуть "виявляти опозиційно налаштованих дітей" і тих, кого, на їхню думку, могли "завербувати" іноземні спецслужби.

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В описі курсу зазначено, що вчителі повинні "закласти у свідомість дітей готовність жити в умовах гібридної війни Заходу з Росією", але робити це без "прямолінійного підходу", а за допомогою "м'якого впливу, щоб людина почала сприймати вашу точку зору як свою власну".

Дослівно: "Окремий блок курсу присвячений роботі з дітьми українських біженців і з дітьми, які навчаються в школах на "історичних територіях Росії" (окупованих містах України – ред.). Лектор Олексій Лаврентьєв, голова "Руху Перших" у Херсонській області, пропонує не тільки надати їм психологічну допомогу, а й "наново формувати їхню ідентичність, а скоріше навіть повернути їм традиційну російську ідентичність". 

Деталі: Видання зазначає, що програму перевиховання розробило Міністерство просвіти Росії. В одному з методичних посібників для шкільних учителів ідеться про те, що діти з України мають отримати "соціально значущі навички", які є в російських дітей. 

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Причину переселення з України пропонується пояснювати "ускладненням геополітичних обставин". За час навчання в школі у дитини має сформуватися "російська ідентичність", йдеться в матеріалах курсу.

Передісторія:

  • На початку березня ЗМІ повідомляли, що російська влада розробила цілу систему "перевиховання" викрадених з України дітей. В документах йдеться про те, що перед російськими вчителями стоїть завдання "переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей".
  • Російським педагогам рекомендується говорити депортованим дітям, що їх батьки – померли, навіть якщо немає конкретних даних про це.

дітиРосіяокупація
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