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Российских учителей научат прививать "русскую идентичность" детям из Украины – росСМИ

Иван ДьяконовСуббота, 30 ноября 2024, 02:06
Российских учителей научат прививать русскую идентичность детям из Украины – росСМИ
иллюстративное фото: "ТАСС"

Российские власти запустили онлайн-курс для учителей, направленный на формирование у вывезенных из Украины детей, "традиционной русской идентичности"

Источник: российское издание "Вёрстка"

Детали: По информации издания, программа курса включает девять тематических блоков, из которых более пяти часов посвящено "неонацизму" в Украине. Учителей также будут учить "выявлять оппозиционно настроенных детей" и тех, кого, по их мнению, могли "завербовать" иностранные спецслужбы.

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В описании курса указано, что учителя должны "заложить в сознание детей готовность жить в условиях гибридной войны Запада с Россией", но делать это без "прямолинейного подхода", а с помощью "мягкого воздействия, чтобы человек начал воспринимать вашу точку зрения как свою собственную".

Дословно: "Отдельный блок курса посвящен работе с детьми украинских беженцев и с детьми, которые учатся в школах на „исторических территориях России" (оккупированных городах Украины – ред.). Лектор Алексей Лаврентьев, глава "Движения Первых" в Херсонской области, предлагает не только оказать им психологическую помощь, но и "заново формировать их идентичность, а скорее даже вернуть им традиционную российскую идентичность". 

Детали: Издание отмечает, что программу перевоспитания разработало Министерство просвещения России. В одном из методических пособий для школьных учителей говорится о том, что дети из Украины должны получить "социально значимые навыки", которые есть у российских детей. 

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Причину переселения из Украины предлагается объяснять "осложнением геополитических обстоятельств". За время обучения в школе у ребенка должна сформироваться "российская идентичность", говорится в материалах курса.

Предыстория:

  • В начале марта СМИ сообщали, что российские власти разработали целую систему "перевоспитания" похищенных из Украины детей. В документах говорится о том, что перед российскими учителями стоит задача "переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".
  • Российским педагогам рекомендуется говорить депортированным детям, что их родители – умерли, даже если нет конкретных данных об этом.

детиРосcияоккупация
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