Україна просила оснастити 10 бригад, але партнери забезпечили лише 2,5 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна просила оснастити 10 військових бригад для протистояння російській агресії, проте Захід повністю укомплектував лише дві з половиною бригади.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News

Деталі: За словами Президента, проблема України полягає саме в оснащенні військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості наявних військ.

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Пряма мова: "Вони (партнери – ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади.

Деталі: Серед причин, чому це сталося, Зеленський розповів про "якусь бюрократію, якісь рішення, деякі не вважають пріоритетом", та додав, що "на цій війні завжди так".

Пряма мова: "Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?"

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Деталі: Президент підкреслив, що рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюються з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів.

"І якщо в європейських чи американських чиновників є ідея щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою", – наголосив Зеленський.

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