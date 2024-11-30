Україна просила оснастити 10 бригад, але партнери забезпечили лише 2,5 – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна просила оснастити 10 військових бригад для протистояння російській агресії, проте Захід повністю укомплектував лише дві з половиною бригади.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News
Деталі: За словами Президента, проблема України полягає саме в оснащенні військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості наявних військ.
Пряма мова: "Вони (партнери – ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади.
Деталі: Серед причин, чому це сталося, Зеленський розповів про "якусь бюрократію, якісь рішення, деякі не вважають пріоритетом", та додав, що "на цій війні завжди так".
Пряма мова: "Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?"
Деталі: Президент підкреслив, що рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюються з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів.
"І якщо в європейських чи американських чиновників є ідея щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою", – наголосив Зеленський.
Передісторія:
- Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 28 листопада підтвердив, що Україна на переговорах із західними партнерами дійсно обговорює тему зниження мобілізаційного віку.
- Напередодні ЗМІ з посиланням на чиновника адміністрації Байдена повідомили, що США закликають Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років.
- 19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією