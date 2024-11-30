Украина просила оснастить 10 бригад, но партнеры обеспечили только 2,5 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина просила оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады.

Источник: Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News

Детали: По словам Президента, проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.

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Прямая речь: "Они (партнеры – ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады.

Детали: Среди причин, почему это произошло, Зеленский рассказал о "какой-то бюрократии, какие-то решения, некоторые не считают приоритетом", и добавил, что "на этой войне всегда так".

Прямая речь: "Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?"

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Детали: Президент подчеркнул, что решение о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", – подчеркнул Зеленский.

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