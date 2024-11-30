Воїни ГУР уразили ще три РЛС у Криму
Субота, 30 листопада 2024, 10:27
29 листопада в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по трьох дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії.
Джерело: ГУР
Деталі: За даними розвідки, уражено одну РЛС "Каста-2е2" та дві РЛС "Подльот".
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Дослівно ГУР: "Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває".
Нагадаємо: 28 листопада розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс "Подльот" вартістю $5 мільйонів.