Воины ГУР поразили еще три РЛС в Крыму
Суббота, 30 ноября 2024, 10:27
29 ноября в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по трем дорогостоящим радиолокационным комплексам России.
Источник: ГУР
Детали: По данным разведки, поражена одна РЛС "Каста-2е2" и две РЛС "Подлет".
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Дословно ГУР: "Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается".
Напомним: 28 ноября разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет" стоимостью $5 миллионов.