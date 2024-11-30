Воины ГУР поразили еще три РЛС в Крыму

29 ноября в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по трем дорогостоящим радиолокационным комплексам России.

Источник: ГУР

Детали: По данным разведки, поражена одна РЛС "Каста-2е2" и две РЛС "Подлет".

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Дословно ГУР: "Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается".

Напомним: 28 ноября разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет" стоимостью $5 миллионов.