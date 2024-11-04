Звільнений з полону поскаржився, що через СБУ не може мобілізуватися

Уродженець Макіївки Володимир Фомічов, який близько 2 років провів у російському полоні і був звільнений внаслідок обміну у 2017 році, заявив, що нараз через дії СБУ не може мобілізуватися до Сил оборони за допомогою рекрутингу.

Джерело: відкрите звернення Фомічова до президента, голови ВР, керівника ОП, омбудсмена та Генштабу ЗСУ, опубліковане у Facebook

Пряма мова Фомічова: "Цього року я кілька разів намагався мобілізуватись у Сили Оборони України. Знаходив підрозділи, спілкувався з рекрутерами і дехто погодився мене взяти. Але все наше спілкування закінчувалось на Спецперевірці СБУ. Це були, як тилові, так і бойові позиції. Я хотів мобілізуватись через рекрутинг, але не можу.

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В останнє я хотів працевлаштуватись у Державний оператор тилу (державна агенція при Міністерстві оборони), пройшов співбесіду, підходив по компетенціях, але СБУ було проти цього".

Деталі: За словами Фомічова, спецперевірка СБУ пов’язана з його перебуванням у полоні, мовляв, "якийсь клерк в Службі безпеки бачить в цьому ризики, бачить потенційні контакти з окупованими територіями".

Звільнений з полону наголосив, що він не закликає боротись зі спецперевіркою СБУ чи загалом з СБУ, а лише вказує на існування проблеми.

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"Цивільні полонені не звільнені від мобілізації, як, наприклад, військові які були в полоні. Через спецперевірку СБУ ми не можемо потрапити на посади, які мінімізують потрапляння в новий полон, у Силах оборони, скориставшись можливостями рекрутингу. Залишаються посади з ризиком для нового полону", – пише Фомічов.

Через це він закликав з президента Володимира Зеленського, голову ОП Андрія Єрмака, спікера парламенту Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова, омбудсмена Дмитра Лубінця та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича "надати цивільним полоненим право на відстрочку від мобілізації, яку вже мають колишні військовополонені".

"Військових, які пройшли полон, мобілізують тільки за їхнім бажанням. Цивільні, які пережили всі ці жахіття, не мають такої можливості. Військові зробили для нашої країни набагато більше, ніж ми. Однак ми були в тих самих в’язницях, тих самих камерах, нас так само боляче били та катували – це все відбувалось через нашу громадянську позицію, через наш вибір на користь України, свободи та демократії", – написав Фомічов.

Він додав, що таких людей, як він, не дуже багато. Але всі, хто пройшов полон, "знаходяться в важкому фізичному та психоемоційному стані, переживаючи страшні події свого полону та важку реабілітацію".

Фомічов розповів, що у полоні його "регулярно били дубинками, відбивали пʼяти", "вставляли в зуби гранату та били по зубах, щоб вибити їх", "вирізали на плечі ножем герб України" та катували іншими способами.

"Розумію, що надання відстрочки від мобілізації для цивільних полонених може бути нешвидким законодавчим рішенням. На час його імплементації, прошу зробити так, щоб цивільні полонені у наслідок мобілізації могли служити тільки в тилових підрозділах або на небойових посадах, йдучи на бойові тільки в наслідок свого особистого бажання. Це може знизити можливість нашого повторного потрапляння в полон. Другий полон – це для нас буде повільна, але остаточна смерть в муках та забутті", – підсумував звільнений з полону.

Для довідки: Володимира Фомічова члени угруповання "МДБ ДНР" заарештували 4 січня 2016 року, коли він приїхав провідати батьків в окупованій Макіївці. Йому інкримінували участь у заборонених на окупованій території організаціях і незаконне зберігання зброї.

Фомічова звільнили в результаті обміну 27 грудня 2017 року.

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