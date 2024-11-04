Звільнений з полону поскаржився, що через СБУ не може мобілізуватися
Уродженець Макіївки Володимир Фомічов, який близько 2 років провів у російському полоні і був звільнений внаслідок обміну у 2017 році, заявив, що нараз через дії СБУ не може мобілізуватися до Сил оборони за допомогою рекрутингу.
Джерело: відкрите звернення Фомічова до президента, голови ВР, керівника ОП, омбудсмена та Генштабу ЗСУ, опубліковане у Facebook
Пряма мова Фомічова: "Цього року я кілька разів намагався мобілізуватись у Сили Оборони України. Знаходив підрозділи, спілкувався з рекрутерами і дехто погодився мене взяти. Але все наше спілкування закінчувалось на Спецперевірці СБУ. Це були, як тилові, так і бойові позиції. Я хотів мобілізуватись через рекрутинг, але не можу.
В останнє я хотів працевлаштуватись у Державний оператор тилу (державна агенція при Міністерстві оборони), пройшов співбесіду, підходив по компетенціях, але СБУ було проти цього".
Деталі: За словами Фомічова, спецперевірка СБУ пов’язана з його перебуванням у полоні, мовляв, "якийсь клерк в Службі безпеки бачить в цьому ризики, бачить потенційні контакти з окупованими територіями".
Звільнений з полону наголосив, що він не закликає боротись зі спецперевіркою СБУ чи загалом з СБУ, а лише вказує на існування проблеми.
"Цивільні полонені не звільнені від мобілізації, як, наприклад, військові які були в полоні. Через спецперевірку СБУ ми не можемо потрапити на посади, які мінімізують потрапляння в новий полон, у Силах оборони, скориставшись можливостями рекрутингу. Залишаються посади з ризиком для нового полону", – пише Фомічов.
Через це він закликав з президента Володимира Зеленського, голову ОП Андрія Єрмака, спікера парламенту Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова, омбудсмена Дмитра Лубінця та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича "надати цивільним полоненим право на відстрочку від мобілізації, яку вже мають колишні військовополонені".
"Військових, які пройшли полон, мобілізують тільки за їхнім бажанням. Цивільні, які пережили всі ці жахіття, не мають такої можливості. Військові зробили для нашої країни набагато більше, ніж ми. Однак ми були в тих самих в’язницях, тих самих камерах, нас так само боляче били та катували – це все відбувалось через нашу громадянську позицію, через наш вибір на користь України, свободи та демократії", – написав Фомічов.
Він додав, що таких людей, як він, не дуже багато. Але всі, хто пройшов полон, "знаходяться в важкому фізичному та психоемоційному стані, переживаючи страшні події свого полону та важку реабілітацію".
Фомічов розповів, що у полоні його "регулярно били дубинками, відбивали пʼяти", "вставляли в зуби гранату та били по зубах, щоб вибити їх", "вирізали на плечі ножем герб України" та катували іншими способами.
"Розумію, що надання відстрочки від мобілізації для цивільних полонених може бути нешвидким законодавчим рішенням. На час його імплементації, прошу зробити так, щоб цивільні полонені у наслідок мобілізації могли служити тільки в тилових підрозділах або на небойових посадах, йдучи на бойові тільки в наслідок свого особистого бажання. Це може знизити можливість нашого повторного потрапляння в полон. Другий полон – це для нас буде повільна, але остаточна смерть в муках та забутті", – підсумував звільнений з полону.
Для довідки: Володимира Фомічова члени угруповання "МДБ ДНР" заарештували 4 січня 2016 року, коли він приїхав провідати батьків в окупованій Макіївці. Йому інкримінували участь у заборонених на окупованій території організаціях і незаконне зберігання зброї.
Фомічова звільнили в результаті обміну 27 грудня 2017 року.
Передісторія:
- У серпні розгорівся скандал через призначення начальником штабу Командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого. Тоді аналітичний проєкт DeepState написав, що Гладкий – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції, його дружина має російське громадянство, а донька у спортивних змаганнях представляла РФ. За даними джерел УП, у судовому реєстрі є інформація про те, що у 2020 році Гладкий судився з СБУ через те, що йому скасували доступ до державної таємниці.
- У Збройних силах України ці звинувачення заперечували. Там також запевняли, що упродовж 2018 – 2019 років Гладкий "пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності". Однак, з'ясувалося, що це неправда.
- Служба безпеки України на початку вересня повідомила, що не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це "не передбачено законодавством" для таких посад.
- Попри все це, звільнили Гладкого лише в середині жовтня. Тоді у Міноборони повідомили, що перевірка, проведена СБУ, встановила, що "подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим".