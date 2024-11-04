Кагарлицька справа: Апеляційний суд підтвердив вирок експоліцейським, які зґвалтували жінку

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про зґвалтування та катування жінки правоохоронцями в Кагарлику. Їм призначили 11 років позбавлення волі.

Джерело: адвокатка потерпілої Олена Сотник

Дослівно: "Ми виграли справу Кагарлик Іменем України! Майже 5 років в слідчих діях, потім судах, і от вона фінішна переможна крапка. Апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін і від сьогодні він набув законної сили! Винні будуть покарані, правда знайшла своє місце в цій жахливій історії права сили проти сили права! Пізніше я напишу детально про все, що не могла озвучити підчас розгляду, бо слухання були закриті. Є багато речей, які треба міняти, щоб правосуддя було ефективніше, а захист потерпілих краще!"

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