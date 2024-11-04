Кагарлицька справа: Апеляційний суд підтвердив вирок експоліцейським, які зґвалтували жінку
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про зґвалтування та катування жінки правоохоронцями в Кагарлику. Їм призначили 11 років позбавлення волі.
Джерело: адвокатка потерпілої Олена Сотник
Дослівно: "Ми виграли справу Кагарлик Іменем України! Майже 5 років в слідчих діях, потім судах, і от вона фінішна переможна крапка. Апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін і від сьогодні він набув законної сили! Винні будуть покарані, правда знайшла своє місце в цій жахливій історії права сили проти сили права! Пізніше я напишу детально про все, що не могла озвучити підчас розгляду, бо слухання були закриті. Є багато речей, які треба міняти, щоб правосуддя було ефективніше, а захист потерпілих краще!"
Знати більше: "Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо"
"Усе боліло, але думала, аби тільки сховатися". Розповідь жертви катувань і згвалтування в Кагарлику
Передісторія:
- В ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперативник Кагарлицького відділку поліції у своєму кабінеті катував жінку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували.
- Перевірка внутрішньої безпеки поліції підтвердила тоді причетність двох поліцейських до побиття та ґвалтування жінки - Сергія Сулими та Миколи Кузіва. В липні слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції.
- Загалом обвинувачених п’ятеро. Їх обвинувачують за статтями Кримінального кодексу 152 "Згвалтування", 127 "Катування" і "Викрадення або позбавлення волі людини, вчинене представником держави".
- 24 травня 2023 року Обухівський районний суд виніс вирок двом обвинуваченим у справі зґвалтованої потерпілої Нелі Погребицької.