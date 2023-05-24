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Кагарлыкское дело: двух полицейских-насильников приговорили к 11 годам тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 24 мая 2023, 18:01
Кагарлыкское дело: двух полицейских-насильников приговорили к 11 годам тюрьмы
Потерпевшая Неля Погребицкая во врпемя интервью УП в 2020 году. Фото Дмитрия Ларина

Двух обвиняемых по делу изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой кагарлыкских полицейских приговорили к 11 годам тюремного заключения.

Источник: авдокаты Анна Калинчук и Елена Сотник в Facebook

Детали: Решение вынес 24 мая Обуховский районный суд.

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Обвиняемые Сергей Сулима и Николай Кузив получили по 11 лет заключения.

Как уточнила Калинчук, двое обвиняемых признаны виновными по всем статьям обвинения (146-1, 127, 152 -ред.). Кроме этого иск потерпевшей к Национальной полиции был полностью удовлетворен. Неля Погребицкая получит компенсацию за причиненный ущерб в сумме 1 миллион 296 тысяч гривен.

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Предыстория:

  • В ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперативник Кагарлыкского отделения полиции в своем кабинете пытал женщину, которую вызвали как свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.
  • Проверка внутренней безопасности полиции подтвердила тогда причастность двух полицейских к избиению и изнасилованию женщины - Сергея Сулимы и Николая Кузива. В июле следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции.
  • Сейчас обвиняемых пятеро. Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса 152 "Изнасилование", 127 "Пытки" и "Похищение или лишение свободы человека, совершенное представителем государства".

Темы: Кагарлык
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