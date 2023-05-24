Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кагарлыкское дело: двух полицейских-насильников приговорили к 11 годам тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 24 мая 2023, 18:01
Кагарлыкское дело: двух полицейских-насильников приговорили к 11 годам тюрьмы
Потерпевшая Неля Погребицкая во врпемя интервью УП в 2020 году. Фото Дмитрия Ларина

Двух обвиняемых по делу изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой кагарлыкских полицейских приговорили к 11 годам тюремного заключения.

Источник: авдокаты Анна Калинчук и Елена Сотник в Facebook

Детали: Решение вынес 24 мая Обуховский районный суд.

Обвиняемые Сергей Сулима и Николай Кузив получили по 11 лет заключения.

Как уточнила Калинчук, двое обвиняемых признаны виновными по всем статьям обвинения (146-1, 127, 152 -ред.). Кроме этого иск потерпевшей к Национальной полиции был полностью удовлетворен. Неля Погребицкая получит компенсацию за причиненный ущерб в сумме 1 миллион 296 тысяч гривен.

Знать больше: Пытки и изнасилование в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно 

ВИДЕО ДНЯ

"Все болело, но думала, лишь бы только спрятаться". Рассказ жертвы пыток и изнасилования в Кагарлыке

Предыстория:

  • В ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперативник Кагарлыкского отделения полиции в своем кабинете пытал женщину, которую вызвали как свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.
  • Проверка внутренней безопасности полиции подтвердила тогда причастность двух полицейских к избиению и изнасилованию женщины - Сергея Сулимы и Николая Кузива. В июле следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции.
  • Сейчас обвиняемых пятеро. Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса 152 "Изнасилование", 127 "Пытки" и "Похищение или лишение свободы человека, совершенное представителем государства".

Темы: Кагарлык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Кагарлык
Кагарлыцкое дело передают в суд: чего ожидать дальше?
Нарушение прав человека: будут судить 5 правоохранителей Кагарлицкого отделения полиции
Дело о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделения полиции пошло в суд
Последние новости
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
17:21
Украина получит второй транш МВФ на $900 млн: миссия фонда завершилась успешно
17:06
Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры
Все новости...
Реклама: