Кагарлыкское дело: двух полицейских-насильников приговорили к 11 годам тюрьмы

Потерпевшая Неля Погребицкая во врпемя интервью УП в 2020 году. Фото Дмитрия Ларина

Двух обвиняемых по делу изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой кагарлыкских полицейских приговорили к 11 годам тюремного заключения.

Источник: авдокаты Анна Калинчук и Елена Сотник в Facebook

Детали: Решение вынес 24 мая Обуховский районный суд.

Обвиняемые Сергей Сулима и Николай Кузив получили по 11 лет заключения.

Как уточнила Калинчук, двое обвиняемых признаны виновными по всем статьям обвинения (146-1, 127, 152 -ред.). Кроме этого иск потерпевшей к Национальной полиции был полностью удовлетворен. Неля Погребицкая получит компенсацию за причиненный ущерб в сумме 1 миллион 296 тысяч гривен.

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