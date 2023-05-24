Кагарлыкское дело: двух полицейских-насильников приговорили к 11 годам тюрьмы
Двух обвиняемых по делу изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой кагарлыкских полицейских приговорили к 11 годам тюремного заключения.
Источник: авдокаты Анна Калинчук и Елена Сотник в Facebook
Детали: Решение вынес 24 мая Обуховский районный суд.
Обвиняемые Сергей Сулима и Николай Кузив получили по 11 лет заключения.
Как уточнила Калинчук, двое обвиняемых признаны виновными по всем статьям обвинения (146-1, 127, 152 -ред.). Кроме этого иск потерпевшей к Национальной полиции был полностью удовлетворен. Неля Погребицкая получит компенсацию за причиненный ущерб в сумме 1 миллион 296 тысяч гривен.
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Предыстория:
- В ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперативник Кагарлыкского отделения полиции в своем кабинете пытал женщину, которую вызвали как свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.
- Проверка внутренней безопасности полиции подтвердила тогда причастность двух полицейских к избиению и изнасилованию женщины - Сергея Сулимы и Николая Кузива. В июле следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции.
- Сейчас обвиняемых пятеро. Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса 152 "Изнасилование", 127 "Пытки" и "Похищение или лишение свободы человека, совершенное представителем государства".