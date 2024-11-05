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У Керчі на берег винесло загородження Кримського мосту, що встановлювали від дронів

Тетяна ОлійникВівторок, 5 листопада 2024, 20:32
У Керчі на берег винесло загородження Кримського мосту, що встановлювали від дронів
Фото – "Крим.Реалії"

У тимчасово окупованій Керчі течія принесла до берега бонові загородження, які були встановлені біля Кримського мосту для захисту від атак морських безпілотників.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Крим.Реалії"

Деталі: Як повідомляє місцевий кореспондент проєкту, на міській набережній скупчилися залишки бонових загороджень – порожні баки, укладені в конструкції з арматури.

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Фото – "Крим.Реалії"
 
Фото – "Крим.Реалії"

Росія намагається перешкоджати атакам морських дронів і захистити міст, споруджений через Керченську протоку. Влітку 2024 року на південній стороні мосту почали розміщувати баржі, пізніше з’явилися плавучі бонові загородження, що йдуть паралельно до мосту.

Нові супутникові знімки показують значне збільшення числа барж, які захищають міст.

Що передувало: 

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  • Наприкінці червня повідомлялося, що росіяни встановили другу лінію бонових загороджень біля Керченського мосту з 21 баржі. Крім того, у районі заснування Керченського мосту монтували, вочевидь, пірси.
  • У вересні стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту окупанти встановлюють металеві паркани, щоб захистити бетонні опори мосту від атак підводних і надводних дронів. 
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни

КримокупаціябезпілотникиКерченський міст
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