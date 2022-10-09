Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни – росЗМІ

Російське видання "Медуза" назвало Кримський міст, який зазнав пошкоджень після вибуху 8 жовтня, одним із найбільш захищених місць у світі – його нібито охороняють із землі, з неба, з моря, під водою і навіть із космосу.

Джерело: Meduza

Деталі: За даними видання, під'їзди до Кримського моста з обох боків охороняють спеціальні загони Росгвардії (вони мали оглядати автомобілі, що заїжджають на переправу, на предмет вибухівки і незаконних вантажів, але, зазначається, що перевірки були вибірковими).

За заявами російського Мінтрансу, фури і вантажівки просвічують за допомогою спеціальних систем, які нібито можуть "виявити навіть гайку в салоні машини або роздивитися, що взяв із собою водій на обід".

Спостережні пункти облаштували і на самому мосту.

Повідомляють, що в разі надзвичайної події спеціальний загін швидкого реагування має прибути на місце протягом кількох хвилин, щоб ліквідувати аварію і розібратися в тому, що трапилося.

Росгвардії нібито допомагають спеціальні сили прикордонного контролю ФСБ і антидиверсійні групи на землі та на воді.

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За даними видання, на воді міст охороняють малі рухомі катери кількох проєктів: протидиверсійні катери типу "Грачонок" (оснащені кулеметами, гранатометами або навіть ракетними комплексами "Игла"), катери проєкту "Мангуст" (оснащені кулеметами та ракетами, проте переважно їх використовують для перехоплення суден і огляду).

Крім того, повідомляється, що за необхідності можуть задіяювати десантні катери БК-16 (ті самі ракети, кулемети і 19 десантників на борту), моторні човни "Афаліна" і "Сарган".

Щоб захистити міст від тарану, перед його опорами побудували спеціальні циліндричні бетонні укріплення, які не дадуть кораблям підпливати близько до опор переправи.

Із суші кораблі підтримує береговий ракетний комплекс "Бал", оснащений протикорабельними ракетами з дальністю ураження до 260 кілометрів, і сучасний комплекс "Бастіон" із крилатими ракетами "Онікс".

Також, за даними "Медузи", міст охороняють і під водою – щоб не допустити замінування або підриву опор моста, у воді постійно чергують військові водолази і спеціальні групи Чорноморського флоту. А система контролю акваторії "Плавник" нібито дає змогу виявити людину на відстані 2 км, а судно – на відстані 3 км.

Також для захисту моста працюють спеціальні звукові пастки – система "Амулет-П".

Крім водолазів і пасток, у захисті Кримського мосту нібито задіяні і спеціально навчені дельфіни.

Росія нібито стежить за мостом зі спеціального супутника "Космос-К". А небо над переправою регулярно патрулюють російські винищувачі Су-27 і протичовновий літак-розвідник Іл-38.

На землі міст охороняють протиповітряні системи різної дальності: ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і зенітно-гарматний "Панцир-С1".

Також повідомляється, що в охороні мосту задіяні радіолокаційні системи: "Подсолнух" (вона стоїть у Криму і в змозі виявляти цілі на відстані 450 км) і станція "Воронеж-ДМ" (покриває відстань у 6 тисяч км).

Видання зазначає, що тільки на наземну охорону моста, за підрахунками "Бі-бі-сі", у 2022 році витратили 700 мільйонів рублів плюс ще 618 мільйонів – на різні технічні системи забезпечення безпеки.

Приблизно в таку саму суму, за даними російського видання, обійшлася охорона залізничної частини моста.

Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

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