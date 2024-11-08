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Кількість жертв у Запоріжжі зросла до 10

Ірина БалачукП'ятниця, 8 листопада 2024, 13:18
Кількість жертв у Запоріжжі зросла до 10
Зруйнований росіянами будинок у Запоріжжі. ФОТО ЗОВА

З-під завалів зруйновного росіянами житлового будинку у Запоріжжі дістали тіло загиблого – таким чином кількість жертв окупантів зросла до 10, серед них – немовля.  

Джерело: ДСНС та голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Нацполіція у Telegram

Пряма мова Федорова: "Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку". 

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фото зОВА 

Дослівно ДСНС: "7 листопада ворог наніс 5 авіаударів по місту! Станом на зараз загинули 10 людей, з них 1 дитина". 

 
фото зОВА

Деталі: Ще 41 людина, серед яких 4 дитини, дістали поранення.

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Повідомляється, що надзвичайники врятували 3 людей, серед який 2 дітей.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають", – підсумували у ДСНС. 

 
фото зОВА

Оновлено: Близько 14:00 8 листопада у поліції повідомили, що аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів завершили. 

Передісторія:

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