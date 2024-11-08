Кількість жертв у Запоріжжі зросла до 10
З-під завалів зруйновного росіянами житлового будинку у Запоріжжі дістали тіло загиблого – таким чином кількість жертв окупантів зросла до 10, серед них – немовля.
Джерело: ДСНС та голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Нацполіція у Telegram
Пряма мова Федорова: "Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку".
Дослівно ДСНС: "7 листопада ворог наніс 5 авіаударів по місту! Станом на зараз загинули 10 людей, з них 1 дитина".
Деталі: Ще 41 людина, серед яких 4 дитини, дістали поранення.
Повідомляється, що надзвичайники врятували 3 людей, серед який 2 дітей.
"Аварійно-рятувальні роботи тривають", – підсумували у ДСНС.
Оновлено: Близько 14:00 8 листопада у поліції повідомили, що аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів завершили.
Передісторія:
- 7 листопада росіяни завдали ударів по місту Запоріжжя. Спершу було відомо про 4 загиблих і 18 поранених. Повідомлялося, що під завалами ще шукають людей.
- Вранці 8 листопада стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9 і що серед жертв окупантів 1-річна дитина.