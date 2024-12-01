Зеленський переконаний, що Путін використає військових КНДР як "гарматне м'ясо"

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю японському агентству Kyodo News

Деталі: Президент спрогнозував, що багато північнокорейських солдатів будуть відправлені на передову в майбутньому, і "безперечно", що правитель Росії Володимир Путін буде використовувати їх "як гарматне м'ясо".

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Зеленський не повідомив, скільки північнокорейських військових, відправлених до Курської області, було вбито або поранено в боях проти українських сил. За його словами, є дані про те, що на Курщині було розгорнуто близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, але Україна повинна "мати докази", перш ніж розголошувати точну кількість жертв.

Зеленський також заявив, що підтримка України з боку її партнерів є "недостатньою", і закликав НАТО якнайшвидше запросити Україну приєднатися до Альянсу.

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