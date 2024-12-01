Зеленський переконаний, що Путін використає військових КНДР як "гарматне м'ясо"
Президент Володимир Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".
Джерело: Зеленський в інтерв'ю японському агентству Kyodo News
Деталі: Президент спрогнозував, що багато північнокорейських солдатів будуть відправлені на передову в майбутньому, і "безперечно", що правитель Росії Володимир Путін буде використовувати їх "як гарматне м'ясо".
Зеленський не повідомив, скільки північнокорейських військових, відправлених до Курської області, було вбито або поранено в боях проти українських сил. За його словами, є дані про те, що на Курщині було розгорнуто близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, але Україна повинна "мати докази", перш ніж розголошувати точну кількість жертв.
Зеленський також заявив, що підтримка України з боку її партнерів є "недостатньою", і закликав НАТО якнайшвидше запросити Україну приєднатися до Альянсу.
Передісторія:
- 7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
- Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ.