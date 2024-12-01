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Зеленський переконаний, що Путін використає військових КНДР як "гарматне м'ясо"

Катерина ТищенкоНеділя, 1 грудня 2024, 23:40
Зеленський переконаний, що Путін використає військових КНДР як гарматне м'ясо
Кім Чен Ин і військові КНДР, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю японському агентству Kyodo News

Деталі: Президент спрогнозував, що багато північнокорейських солдатів будуть відправлені на передову в майбутньому, і "безперечно", що правитель Росії Володимир Путін буде використовувати їх "як гарматне м'ясо".

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Зеленський не повідомив, скільки північнокорейських військових, відправлених до Курської області, було вбито або поранено в боях проти українських сил. За його словами, є дані про те, що на Курщині було розгорнуто близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, але Україна повинна "мати докази", перш ніж розголошувати точну кількість жертв.

Зеленський також заявив, що підтримка України з боку її партнерів є "недостатньою", і закликав НАТО якнайшвидше запросити Україну приєднатися до Альянсу.

Передісторія:

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  • 7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
  • Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ. 

ЗеленськийКНДРРосіявійна
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