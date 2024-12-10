Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 755 тисяч солдатів – Генштаб

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 350 загарбників, з початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів перевищили 755 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 755 940 (+1 350) осіб,

танків – 9 524 (+5) од,

бойових броньованих машин – 19 596 (+7) од,

артилерійських систем – 21 064 (+3) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1 023 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14) од,

крилатих ракет – 2 859 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48) од,

спеціальної техніки – 3 637 (+1) од.

Дані уточнюються.