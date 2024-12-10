Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 755 тисяч солдатів – Генштаб
Вівторок, 10 грудня 2024, 07:29
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 350 загарбників, з початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів перевищили 755 тисяч у живій силі.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 755 940 (+1 350) осіб,
- танків – 9 524 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 19 596 (+7) од,
- артилерійських систем – 21 064 (+3) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14) од,
- крилатих ракет – 2 859 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48) од,
- спеціальної техніки – 3 637 (+1) од.
Дані уточнюються.