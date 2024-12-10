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Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 755 тисяч солдатів – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 10 грудня 2024, 07:29
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 755 тисяч солдатів – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 350 загарбників, з початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів перевищили 755 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 755 940 (+1 350) осіб,
  • танків – 9 524 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 19 596 (+7) од,
  • артилерійських систем – 21 064 (+3) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14) од,
  • крилатих ракет – 2 859 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48) од,
  • спеціальної техніки – 3 637 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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