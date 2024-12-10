Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 755 тысяч вояк – Генштаб
Вторник, 10 декабря 2024, 07:29
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 350 захватчиков, с начала полномасштабного вторжения потери оккупантов превысили 755 тысяч в живой силе.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 755 940 (+1 350) человек,
- танков – 9 524 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 19 596 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 21 064 (+3) ед,
- РСЗО – 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 023 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14) ед,
- крылатых ракет – 2 859 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31 037 (+48) ед,
- специальной техники – 3 637 (+1) ед.
Данные уточняются.