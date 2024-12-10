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Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 755 тысяч вояк – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 10 декабря 2024, 07:29
Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 755 тысяч вояк – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 350 захватчиков, с начала полномасштабного вторжения потери оккупантов превысили 755 тысяч в живой силе.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 755 940 (+1 350) человек,
  • танков – 9 524 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 596 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 21 064 (+3) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 023 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14) ед,
  • крылатых ракет – 2 859 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 037 (+48) ед,
  • специальной техники – 3 637 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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