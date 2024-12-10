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Росіяни понад сто разів атакували 3 напрямки фронту та штурмували позиції ЗСУ на Курщині

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 грудня 2024, 08:28
Росіяни понад сто разів атакували 3 напрямки фронту та штурмували позиції ЗСУ на Курщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулось 175 бойових зіткнень, понад 100 атак загарбників захисники відбили на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. 11 разів росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на Курщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська. 

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Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового. 

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. 

Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

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На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки. 

П’ятдесят одну атаку за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. 

Двадцять сім атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного на Времівському напрямку

Сім безрезультатних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. 

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 11 штурмів позицій українських підрозділів.

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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