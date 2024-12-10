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Россияне более ста раз атаковали 3 направления фронта и штурмовали позиции ВСУ на Курщине

Станислав ПогориловВторник, 10 декабря 2024, 08:28
Россияне более ста раз атаковали 3 направления фронта и штурмовали позиции ВСУ на Курщине
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте состоялось 175 боевых столкновений, более 100 атак захватчиков защитники отбили на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. 11 раз россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Курщине.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные действия в районах Глубокого и Волчанска. 

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Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой и Загрызово. 

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки. 

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки украинские воины остановили на Краматорском направлении.

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На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки. 

Пятьдесят одну атаку за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. 

Двадцать семь атак противника остановили наши защитники в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного на Времовском направлении

Семь безрезультатных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. 

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы. 

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 11 штурмов позиций украинских подразделений.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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