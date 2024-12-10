Росіяни двічі атакували "Іскандерами" Златопіль на Харківщині: 11 людей постраждали

Росіяни вранці 10 грудня двічі атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" місто Златопіль на Харківщині, влучили біля банківської установи, пошкоджено адміністративну будівлю, 11 людей постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram Харківська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно: "Окупанти вдарили по м. Златопіль Лозівського району. За попередніми даними - ворог наніс ракетний удар.

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Деталі: За його словами, влучання зафіксували біля банківської установи, пошкоджені інші нежитлові будівлі, цивільні авто.

"Кількість постраждалих збільшилася до восьми людей. Зафіксовано повторні удари", - написав очільник ОВА.

Оновлено. Пізніше Синєгубов уточнив що внаслідок двох обстрілів м. Златопіль постраждали 10 людей.

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Зазначається, що внаслідок повторного ракетного удару ще дві жінки отримали травми, вони були госпіталізовані до медичного закладу.

Повторний обстріл пошкодив адміністративну будівлю.

Серед постраждалих двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років. Вісім людей госпіталізовані.

В Харківській обласній прокуратурі розповіли, що російська армія вдарила по місту двома балістичними ракетами "Іскандер-М", один із ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці.

Внаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки, банківську установу, адміністративні будівлі, автомобілі тощо. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей.

Оновлено о 14.16: За уточненою інформацію, кількість постраждалих зросла до 11, шпиталізували 45-річного чоловіка.

Також пошкоджено 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.