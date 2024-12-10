Росіяни двічі атакували "Іскандерами" Златопіль на Харківщині: 11 людей постраждали
Росіяни вранці 10 грудня двічі атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" місто Златопіль на Харківщині, влучили біля банківської установи, пошкоджено адміністративну будівлю, 11 людей постраждали.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram Харківська обласна прокуратура у Telegram
Дослівно: "Окупанти вдарили по м. Златопіль Лозівського району. За попередніми даними - ворог наніс ракетний удар.
Деталі: За його словами, влучання зафіксували біля банківської установи, пошкоджені інші нежитлові будівлі, цивільні авто.
"Кількість постраждалих збільшилася до восьми людей. Зафіксовано повторні удари", - написав очільник ОВА.
Оновлено. Пізніше Синєгубов уточнив що внаслідок двох обстрілів м. Златопіль постраждали 10 людей.
Зазначається, що внаслідок повторного ракетного удару ще дві жінки отримали травми, вони були госпіталізовані до медичного закладу.
Повторний обстріл пошкодив адміністративну будівлю.
Серед постраждалих двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років. Вісім людей госпіталізовані.
В Харківській обласній прокуратурі розповіли, що російська армія вдарила по місту двома балістичними ракетами "Іскандер-М", один із ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці.
Внаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки, банківську установу, адміністративні будівлі, автомобілі тощо. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей.
Оновлено о 14.16: За уточненою інформацію, кількість постраждалих зросла до 11, шпиталізували 45-річного чоловіка.
Також пошкоджено 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.