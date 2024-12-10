Россияне дважды атаковали "Искандерами" Златополь на Харьковщине: 11 человек пострадали

Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание, 11 человек пострадали.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская обласная прокуратура в Telegram

Дословно: "Оккупанты ударили по г. Златополь Лозовского района. По предварительным данным - враг нанес ракетный удар.

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Детали: По его словам, попадание зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские авто.

"Количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Зафиксированы повторные удары", - написал глава ОВА.

Обновлено. Позже Синегубов уточнил, что в результате двух обстрелов г. Златополь пострадали 10 человек.

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Отмечается, что в результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы, они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Повторный обстрел повредил административное здание.

Среди пострадавших двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что российская армия ударила по городу двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", один из ударов пришелся по центру города, второй - по окраине.

В результате атак повреждены частные жилые дома, банковское учреждение, административные здания, автомобили и тому подобное. Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс 10 человек.

Обновлено в 14.16: По уточненной информации, количество пострадавших возросло до 11, госпитализировали 45-летнего мужчину.

Также повреждены 16 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.