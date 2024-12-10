Понад 44% українців довіряють Трампу – опитування

Понад 44% опитаних соціологами українців висловились про довіру до обраного президента США Дональда Трампа, що суттєво більше, ніж в усіх європейських країнах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування на замовлення Центру "Нова Європа"

Деталі: 44,6% респондентів заявили про довіру до Трампа, що суттєво більше, аніж показники навіть найбільш прихильної до Трампа Угорщини, де Трампу довіряють 37%.

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Наприклад, у Франції Трампу довіряли 16%, у Великій Британії – 30%.

Імовірно, за таким високим рівнем підтримки стоїть очікування від нової адміністрації США рішучішої політики щодо України, або певні сподівання на обіцянки Трампа про "швидке відновлення миру".

На високій довірі Трампа могло позначитися і розчарування політикою чинного президента Джо Байдена, який разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом найбільше просів у рейтингу довіри українців.

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Минулого року Центр "Нова Європа" ставив запитання про те, кому з двох американських лідерів українці симпатизують більше. Тоді Байден був беззаперечним лідером симпатій з показником 78,1%, а про прихильність до Трампа сказали лише 10,1% респондентів.

Довідково: Опитування проводила компанія Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року.

Вибірка дослідження складає 1000 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

Про інші висновки дослідження читайте у статті Розчарування у союзниках та надія на Трампа: як за рік змінилися настрої українців.

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