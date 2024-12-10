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Более 44% украинцев доверяют Трампу – опрос

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 10 декабря 2024, 11:51
Более 44% украинцев доверяют Трампу – опрос
Трамп. фото Getty Images

Более 44% опрошенных социологами украинцев высказались о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа"

Детали: 44,6% респондентов заявили о доверии к Трампу, что существенно больше, чем показатели даже наиболее благосклонной к Трампу Венгрии, где Трампу доверяют 37%.

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Например, во Франции Трампу доверяли 16%, в Великобритании – 30%.

Вероятно, за таким высоким уровнем поддержки стоит ожидание от новой администрации США более решительной политики в отношении Украины, или определенные надежды на обещания Трампа о "быстром восстановлении мира".

На высоком доверии Трампа могло сказаться и разочарование политикой действующего президента Джо Байдена, который вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем больше всего просел в рейтинге доверия украинцев.

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В прошлом году Центр "Новая Европа" задавал вопрос о том, кому из двух американских лидеров украинцы симпатизируют больше. Тогда Байден был безоговорочным лидером симпатий с показателем 78,1%, а о приверженности к Трампу сказали лишь 10,1% респондентов.

Справка: Опрос проводила компания Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

О других выводах исследования читайте в статье Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев.

Трампсоциология
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