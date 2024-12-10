Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС про воєнні злочини росіян: 342 офіційні випадки секснасильства, реальні цифри – страшніші

Валентина РоманенкоВівторок, 10 грудня 2024, 14:14
МЗС про воєнні злочини росіян: 342 офіційні випадки секснасильства, реальні цифри – страшніші
Сибіга. фото з Facebook

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що станом на червень 2024 року в Україні задокументували 342 випадки сексуального насильства, вчинених росіянами, більшість жертв – чоловіки.

Джерело: Сибіга під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Згідно зі звітом ООН, станом на червень цього року в Україні задокументували 342 випадки сексуального насильства, вчинених росіянами. Серед постраждалих – 236 чоловіків, 94 жінки, 10 дівчат і двоє хлопців. Це лише офіційні цифри. На жаль, реальні масштаби цих злочинів будуть значно більшими, і навіть важко собі уявити увесь масштаб жахіття, який вчиняють російські злочинці на окупованих територіях".

Реклама:

Деталі: Саме тому, за його словами, Україна щодня бореться за справедливість, щоб всі злочинці були притягнені до відповідальності.

Сибіга відзначив, що Росія принесла на українську землю руйнування, яких не бачила Європа з часів Другої світової війни.

Пряма мова: "Сексуальне насильство та гендерно замовлене насильство, тортури, викрадення та індоктринація дітей, геноцид, знущання, обмеження доступу до охорони здоров’я та освіти, - все це є невід’ємною шокуючою складовою російської агресії. Це реальність, яку росіяни принесли в Україну, це елемент їхньої політики терору".

РЕКЛАМА:

Читайте також: "Пів року її ґвалтували". Як сексуальне насилля стало для росіян тактикою ведення війни

воєнні злочиниРосіявійнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Зеленський заявив, що Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

фотоСБУ: На Одещині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та російських окупантів

Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

фото, відеоСенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Усі новини...
воєнні злочини
СБУ зібрала докази на воєнного злочинця, який готує кримських школярів до війни проти України
Росіяни розстріляли 5 українських полонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Росіяни розстріляли п’ятьох українських бійців, які потрапили в полон на Покровському напрямку
Останні новини
17:50
До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 банків та фінкомпаній
17:43
Макрон і Зеленський зустрінуться увечері в Брюсселі – Le Monde
17:39
В яких містах України слухають музику російських виконавців
17:06
Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану
17:06
Лубінець: За три роки росіяни стратили 177 військових ЗСУ, у 2024 році тенденція погіршилась
16:57
На крейсері "Москва" могло бути щонайменше дві ракети з ядерними бойовими частинами – військовий експерт
16:50
Курська операція змусила Росію вперше самостійно підняти питання обмінів – Лубінець
16:47
футболДопінг-скандал: Мудрик найняв юридичну фірму, яка представляла інтереси Погба
16:40
На 42-му році життя помер театральний режисер Дмитро Морозов
16:30
Трамп знову пропонує перетворити Канаду на 51-й штат США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: