МЗС про воєнні злочини росіян: 342 офіційні випадки секснасильства, реальні цифри – страшніші

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що станом на червень 2024 року в Україні задокументували 342 випадки сексуального насильства, вчинених росіянами, більшість жертв – чоловіки.

Джерело: Сибіга під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Згідно зі звітом ООН, станом на червень цього року в Україні задокументували 342 випадки сексуального насильства, вчинених росіянами. Серед постраждалих – 236 чоловіків, 94 жінки, 10 дівчат і двоє хлопців. Це лише офіційні цифри. На жаль, реальні масштаби цих злочинів будуть значно більшими, і навіть важко собі уявити увесь масштаб жахіття, який вчиняють російські злочинці на окупованих територіях".

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Деталі: Саме тому, за його словами, Україна щодня бореться за справедливість, щоб всі злочинці були притягнені до відповідальності.

Сибіга відзначив, що Росія принесла на українську землю руйнування, яких не бачила Європа з часів Другої світової війни.

Пряма мова: "Сексуальне насильство та гендерно замовлене насильство, тортури, викрадення та індоктринація дітей, геноцид, знущання, обмеження доступу до охорони здоров’я та освіти, - все це є невід’ємною шокуючою складовою російської агресії. Це реальність, яку росіяни принесли в Україну, це елемент їхньої політики терору".

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