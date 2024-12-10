МИД о военных преступлениях россиян: 342 официальных случая секс-насилия, реальные цифры – страшнее

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что по состоянию на июнь 2024 года в Украине задокументировали 342 случая сексуального насилия, совершенных россиянами, большинство жертв - мужчины.

Источник: Сибига во время заседания Совета по вопросам прав человека, гендерного равенства и многообразия при Министерстве иностранных дел, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Согласно отчету ООН, по состоянию на июнь этого года в Украине задокументировали 342 случая сексуального насилия, совершенных россиянами. Среди пострадавших - 236 мужчин, 94 женщины, 10 девушек и двое парней. Это только официальные цифры. К сожалению, реальные масштабы этих преступлений будут значительно больше, и даже трудно себе представить весь масштаб ужаса, который совершают российские преступники на оккупированных территориях".

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Детали: Именно поэтому, по его словам, Украина ежедневно борется за справедливость, чтобы все преступники были привлечены к ответственности.

Сибига отметил, что Россия принесла на украинскую землю разрушения, которых не видела Европа со времен Второй мировой войны.

Прямая речь: "Сексуальное насилие и гендерно заказанное насилие, пытки, похищение и индоктринация детей, геноцид, издевательства, ограничение доступа к здравоохранению и образованию, - все это является неотъемлемой шокирующей составляющей российской агрессии. Это реальность, которую россияне принесли в Украину, это элемент их политики террора".

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