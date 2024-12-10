Вища рада правосуддя звільнила суддю Арестову, в якої знайшли паспорт РФ
Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову, у якої журналісти проєкту "Схеми" знайшли російський паспорт паспорт Росії.
Джерело: пресслужба ВРП, "Радіо Свобода"
Дослівно Вища рада правосуддя: "Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим".
Деталі: РС повідомляє, що за це рішення проголосували 13 членів ВРП.
Ще у серпні дисциплінарна палата ВРП відсторонила Арестову від здійснення правосуддя та рекомендувала її звільнити. Скаргу на суддю Арестову до органу суддівського врядування подала громадська організація "Всеукраїнське обʼєднання "Автомайдан" після виходу розслідування "Схем". Знахідки журналістів про набуття Арестовою російського громадянства підтвердила й Служба безпеки України, про що повідомила ВРП.
21 листопада Вища рада правосуддя під час засідання одноголосно підтвердила рішення своєї дисциплінарної палати звільнити Арестову, а 10 грудня за нього проголосували всі присутні члени ВРП та затвердили це остаточно. Тож Людмила Арестова втратила статус судді.
Передісторія:
- У липні 2023 року "Схеми" опублікували розслідування про те, що суддя Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт", є громадянкою РФ. Документ вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого "договору про прийняття Криму до складу Росії" у 2014 році, згідно з яким громадян України й осіб без громадянства – які на той момент постійно проживали на півострові – визнавали громадянами Росії.
- За допомогою сайту Податкової служби РФ "Схемам" вдалося встановити індивідуальний податковий номер платника податків у Росії Людмили Арестової, прив’язаний до її паспорта громадянки РФ.
- "Схеми" знайшли й підтвердження використання суддею Арестовою російського паспорта.
- Водночас у коментарі журналістам суддя Арестова заперечила наявність в неї російського громадянства.