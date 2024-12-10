Вища рада правосуддя звільнила суддю Арестову, в якої знайшли паспорт РФ

Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову, у якої журналісти проєкту "Схеми" знайшли російський паспорт паспорт Росії.

Джерело: пресслужба ВРП, "Радіо Свобода"

Дослівно Вища рада правосуддя: "Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим".

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Деталі: РС повідомляє, що за це рішення проголосували 13 членів ВРП.

Ще у серпні дисциплінарна палата ВРП відсторонила Арестову від здійснення правосуддя та рекомендувала її звільнити. Скаргу на суддю Арестову до органу суддівського врядування подала громадська організація "Всеукраїнське обʼєднання "Автомайдан" після виходу розслідування "Схем". Знахідки журналістів про набуття Арестовою російського громадянства підтвердила й Служба безпеки України, про що повідомила ВРП.

21 листопада Вища рада правосуддя під час засідання одноголосно підтвердила рішення своєї дисциплінарної палати звільнити Арестову, а 10 грудня за нього проголосували всі присутні члени ВРП та затвердили це остаточно. Тож Людмила Арестова втратила статус судді.

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