ВРП відкрила дисциплінарну справу щодо судді, у якої знайшли громадянство РФ

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової, у якої журналісти раніше виявили російське громадянство.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно акт ВРП: "Заслухавши доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сасевича О. М., вивчивши його висновок та матеріали попередньої перевірки, Третя Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Донецького окружного адміністративного суду Арестової".

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Деталі: Рішення відкрити справу ВРП ухвалила 22 травня.

Під час попередньої перевірки встановлено обставини, що "можуть вказувати на наявність у діях судді Донецького окружного адміністративного суду Арестової Л. В. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 закону України "Про судоустрій і статус суддів" (відповідно до закону, це "допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу" – ред.).

У документі згадується лист СБУ від 21 липня 2023 року про те, що Арестова отримала російський ідентифікаційний податковий номер, використовуючи паспорт громадянина РФ.

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ВРП також надала оцінку даним щодо відвідин суддею у період з 2018-го по січень 2022-го року окупованого Криму. Загальна кількість днів, що Арестова провела на півострові упродовж вказаного періоду – понад 250.

Свої поїздки на окупований півострів Арестова пояснювала необхідністю відвідувати батьків.

Тепер Третя дисциплінарна палата має призначити розгляд справи у відкритому режимі, де Арестова має надати свої пояснення, а потім – ухвалити рішення, чи притягати суддю до дисциплінарної відповідальності. Згодом щодо цього має проголосувати весь склад Вищої ради правосуддя.

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