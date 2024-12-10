Высший совет правосудия уволил судью Арестову, у которой нашли паспорт РФ

Высший совет правосудия уволил судью Донецкого окружного административного суда Людмилу Арестову, у которой журналисты проекта "Схемы" нашли российский паспорт и паспорт России.

Источник: пресс-служба ВСП, "Радио Свобода"

Дословно Высший совет правосудия: "Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым".

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Детали: РС сообщает, что за это решение проголосовали 13 членов ВСП.

Еще в августе дисциплинарная палата ВСП отстранила Арестову от правосудия и рекомендовала ее уволить. Жалобу на судью Арестову в орган судейского управления подала общественная организация "Всеукраинское объединение "Автомайдан" после выхода расследования "Схем". Находки журналистов о получении Арестовой российского гражданства подтвердила и Служба безопасности Украины, о чем сообщила ВСП.

21 ноября Высший совет правосудия во время заседания единогласно подтвердил решение своей дисциплинарной палаты уволить Арестову, а 10 декабря за него проголосовали все присутствующие члены ВСП и утвердили это окончательно. Таким образом Людмила Арестова потеряла статус судьи.

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