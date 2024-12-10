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Высший совет правосудия уволил судью Арестову, у которой нашли паспорт РФ

Валентина РоманенкоВторник, 10 декабря 2024, 15:47
Высший совет правосудия уволил судью Арестову, у которой нашли паспорт РФ
иллюстрация "Схем"

Высший совет правосудия уволил судью Донецкого окружного административного суда Людмилу Арестову, у которой журналисты проекта "Схемы" нашли российский паспорт и паспорт России.

Источник: пресс-служба ВСП, "Радио Свобода"

Дословно Высший совет правосудия: "Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым".

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Детали: РС сообщает, что за это решение проголосовали 13 членов ВСП.

Еще в августе дисциплинарная палата ВСП отстранила Арестову от правосудия и рекомендовала ее уволить. Жалобу на судью Арестову в орган судейского управления подала общественная организация "Всеукраинское объединение "Автомайдан" после выхода расследования "Схем". Находки журналистов о получении Арестовой российского гражданства подтвердила и Служба безопасности Украины, о чем сообщила ВСП.

21 ноября Высший совет правосудия во время заседания единогласно подтвердил решение своей дисциплинарной палаты уволить Арестову, а 10 декабря за него проголосовали все присутствующие члены ВСП и утвердили это окончательно. Таким образом Людмила Арестова потеряла статус судьи.

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Предыстория:

  • В июле 2023 года "Схемы" опубликовали расследование о том, что судья Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой РФ. Документ указывает, что российский паспорт Арестова получила на основании так называемого "договора о принятии Крыма в состав России" в 2014 году, согласно которому граждане Украины и лица без гражданства - которые на тот момент постоянно проживали на полуострове - признавались гражданами России.
  • С помощью сайта Налоговой службы РФ "Схемам" удалось установить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России Людмилы Арестовой, привязанный к ее паспорту гражданки РФ.
  • "Схемы" нашли и подтверждение использования судьей Арестовой российского паспорта.
  • В то же время в комментарии журналистам судья Арестова отрицала наличие у нее российского гражданства.

гражданствосудСБУ
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