Высший совет правосудия уволил судью Арестову, у которой нашли паспорт РФ
Высший совет правосудия уволил судью Донецкого окружного административного суда Людмилу Арестову, у которой журналисты проекта "Схемы" нашли российский паспорт и паспорт России.
Источник: пресс-служба ВСП, "Радио Свобода"
Дословно Высший совет правосудия: "Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым".
Детали: РС сообщает, что за это решение проголосовали 13 членов ВСП.
Еще в августе дисциплинарная палата ВСП отстранила Арестову от правосудия и рекомендовала ее уволить. Жалобу на судью Арестову в орган судейского управления подала общественная организация "Всеукраинское объединение "Автомайдан" после выхода расследования "Схем". Находки журналистов о получении Арестовой российского гражданства подтвердила и Служба безопасности Украины, о чем сообщила ВСП.
21 ноября Высший совет правосудия во время заседания единогласно подтвердил решение своей дисциплинарной палаты уволить Арестову, а 10 декабря за него проголосовали все присутствующие члены ВСП и утвердили это окончательно. Таким образом Людмила Арестова потеряла статус судьи.
Предыстория:
- В июле 2023 года "Схемы" опубликовали расследование о том, что судья Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой РФ. Документ указывает, что российский паспорт Арестова получила на основании так называемого "договора о принятии Крыма в состав России" в 2014 году, согласно которому граждане Украины и лица без гражданства - которые на тот момент постоянно проживали на полуострове - признавались гражданами России.
- С помощью сайта Налоговой службы РФ "Схемам" удалось установить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России Людмилы Арестовой, привязанный к ее паспорту гражданки РФ.
- "Схемы" нашли и подтверждение использования судьей Арестовой российского паспорта.
- В то же время в комментарии журналистам судья Арестова отрицала наличие у нее российского гражданства.